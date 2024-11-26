Tunceli'de Kış Uykusunu Unutan Ayı Görüntülendi
Tunceli-Ovacık karayolunda, kış uykusuna yatması gereken bir ayı karlı yollarda gezinti yaparken cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ayı, kısa bir süre sonra dağlık alana yönelerek gözden kayboldu.
Tunceli'ye kış erken geldi, ayılar uyumayı unuttu
TUNCELİ - Tunceli'de bir ayı, karlı yollarda gezinirken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tunceli-Ovacık karayolunda kış uykusunda olması gereken bir ayı, karlı yollarda gezinirken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karayolunda kısa bir süre gezinen ayı, daha sonra dağlık alana giderek gözden kayboldu.