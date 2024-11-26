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Tunceli'de Kış Uykusunu Unutan Ayı Görüntülendi

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Tunceli-Ovacık karayolunda, kış uykusuna yatması gereken bir ayı karlı yollarda gezinti yaparken cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ayı, kısa bir süre sonra dağlık alana yönelerek gözden kayboldu.

Tunceli'ye kış erken geldi, ayılar uyumayı unuttu

TUNCELİ - Tunceli'de bir ayı, karlı yollarda gezinirken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli-Ovacık karayolunda kış uykusunda olması gereken bir ayı, karlı yollarda gezinirken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karayolunda kısa bir süre gezinen ayı, daha sonra dağlık alana giderek gözden kayboldu.

Tunceli'de Kış Uykusunu Unutan Ayı Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel
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