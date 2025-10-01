Haberler

Tunceli'de Kayıp 2 Kişi 13 Saatlik Arama Çalışması Sonucu Bulundu

Tunceli'nin Alacık köyü kırsalında gezmeye giden iki kişi, 13 saat süren arama çalışmaları sonucunda bulundu. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, dron desteğiyle kaybolan kişileri tespit etti.

Tunceli'de ormanlık alanda kaybolan 2 kişi, ekiplerin 13 saatlik arama çalışması sonucunda bulundu.

İl merkezine bağlı Alacık köyü kırsalına dün gezmeye giden 2 kişiden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Arazide dron desteğiyle arama yapan ekipler, 13 saat süren çalışmanın sonucunda kayıp kişilerin yerini tespit etti.

Bulundukları yerden alınan kayıp kişiler, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

