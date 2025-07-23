Tunceli'de Kaybolan 9 Kişi Arama Kurtarma Ekipleri Tarafından Bulundu

Tunceli'de Kaybolan 9 Kişi Arama Kurtarma Ekipleri Tarafından Bulundu
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, dağlık alanda gezerken yolunu kaybeden 9 kişi, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sağ salim bulundu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda gezerken yolunu kaybeden 9 kişi, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

İlçedeki Buyer Gölü bölgesine gezmeye giden ve aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi arazide ilerlerken yolunu kaybetti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dron ve dürbün yardımıyla araziyi inceleyen ekipler, bir süre sonra 9 kişinin bulunduğu yeri tespit etti.

Sağlık kontrolünden geçirilen 9 kişi jandarma ekiplerinin desteğinde ilçe merkezine getirildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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