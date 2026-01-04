Haberler

Kar altındaki Tunceli'de manzara, gündüz ve gece dronla görüntülendi

Kar altındaki Tunceli'de manzara, gündüz ve gece dronla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de etkili olan kar yağışı, dağlar arasında kurulu kenti beyaza bürüyerek hem gündüz hem de gece göz alıcı manzaralar oluşturdu. Dron ile çekilen görüntüler, doğanın huzurunu ve göz alıcı güzelliklerini yansıtıyor.

TUNCELİi'de etkili olan kar yağışı sonrası dağların arasında kurulu olan kentte eşsiz manzara oluştu. Ortaya çıkan manzara hem gündüz hem de gece dron ile görüntülendi.

Etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi ve çevresi kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı, özellikle dağların arasında kurulu olan kentte hem gündüz hem de gece saatlerinde seyirlik manzaralar oluşturdu. Dağlar, cadde ile sokaklar, evlerin çatıları, parklar ve yeşil alanlar karla kaplanırken, şehir merkezinde yer alan Uzunçayır Baraj Gölü çevresiyle birlikte görsel bir şölen sundu. Gündüz saatlerinde karla kaplanan dağ siluetleri, baraj gölünün durgun yüzeyiyle birleşerek doğanın sade ve huzurlu güzelliğini gözler önüne serdi.

Gece saatlerinde ise baraj gölü çevresindeki sokaklar ve konutlardan yansıyan ışıklar, karın beyazlığıyla bütünleşerek farklı bir atmosfer oluşturdu. Kentte oluşan sessizlik ve ışıkların kar üzerindeki yansımaları, izleyenlere güzel bir manzara sundu. Kar yağışının etkili olduğu kentte gece ve gündüz ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı