Tunceli'de Kar Yağışı: 300 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

TUNCELİ'de iki gündür süren kar yağışıyla merkezde kar kalınlığı 40 santimi, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı, 300 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışmalar sürerken, karla kaplanan Munzur Vadisi Milli Parkı havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Tunceli'de 2 gündür aralıksız yağan kar, yaşamı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde bir metreyi aştı. Yağışla birlikte kent genelinde 300 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Vali Şefik Aygöl ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertuğrul Arslan'ın talimatları ve koordinasyonuyla karla mücadele çalışması iş makinesi ve 120 personelle ara vermeden devam ediyor. Belediye ekipleri merkezdeki karı temizlerken, Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler Tunceli- Erzincan kara yolu üzerinde keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçeler arasındaki yollarda çalışma yürütüyor.

MUNZUR VADİSİ'NDE KAR MANZARASI

Türkiye'nin en önemli doğal alanlarından biri olan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışıyla birlikte vadi ve çevresindeki ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Yağışla birlikte vadi boyunca uzanan dağlar, ormanlık alanlar ve ağaçlar tamamen karla kaplanırken, ortaya seyirlik görüntüler çıktı. Yer yer sisle birlikte etkili olan kar yağışı, bölgenin doğal dokusunu daha da belirgin hale getirirken, oluşan görüntü dronla görüntülendi.