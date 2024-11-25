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Tunceli'de Kar Esareti: 189 Köy Yolu Kapanıştı

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Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle 189 köy yolu kapandı. Ekipler, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

Tunceli'de kar esareti: 189 köy yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ - Tunceli'de, dün akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde 189 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle Hozat ile Ovacık ilçe yolu ve Hozat ilçesi ile Çiçekli köyü arasındaki bağlantı yolu da ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan ilçe ve köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunceli'de, meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle kent genelinde 189 köy yolu ulaşıma kapandı. Yükseklerde kar kalınlığı yarım metreyi aşarken ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan Hozat ile Ovacık bağlantısını sağlayan ilçe yolu ile Hozat ilçesi ile Çiçekli köyü arasındaki bölüm de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Elazığ karayollarında kar küreme çalışmaları sürdürülüyor.

Ekipler, ilçe yolları ile şehirlerarası yolları kullanacak olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Tunceli'de Kar Esareti: 189 Köy Yolu Kapanıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel
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