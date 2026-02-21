Haberler

Tunceli'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Güncelleme:
Tunceli'de evinde kalp krizi geçiren polis memuru Erhan Orhan, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Bolu'ya gönderilecek.

Tunceli'de evinde kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Erhan Orhan, evinde aniden fenalaşınca Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Orhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Orhan'ın cenazesinin, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde yapılacak törenin ardından memleketi Bolu'ya gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
