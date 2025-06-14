Tunceli'de Kafa Kafaya Çarpışma: 7 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2'si ağır 7 kişi yaralanırken, yaralılardan biri Elazığ'a sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUNCELİ'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tunceli- Elazığ kara yolu Mercimek köyü mevkisinde meydana geldi. Osman B. idaresindeki 23 AFR 548 plakalı otomobil ile Zeynel P.'nin kullandığı 44 FS 352 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın Zeynel P.'nin kullandığı otomobil, savrularak istinat duvarına çarptı. Kazada her iki araçtaki 7 kişi yaralandı. İstinat duvarına çarpan otomobilde ağır yaralanan Zeynel P. ile Deniz G., AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Zeynel P. Elazığ'a sevk edilirken, diğer ağır yaralı Deniz G. yoğun bakım ünitesine alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: SERHAT OZAN YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar

İran'ın durmaya niyeti yok! İsrail'i titretecek görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda
Dubai'de 67 katlı gökdelende yangın

Dubai'de 67 katlı gökdelende yangın
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
Havacılık uzmanından korkunç iddia: Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu

Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.