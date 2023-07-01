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Tunceli'de Kaçak Balık Avlayanlara Cezai İşlem Uygulandı

Tunceli'de Kaçak Balık Avlayanlara Cezai İşlem Uygulandı

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Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaçak balık avladıkları belirlenen 4 kişiye, 13 bin 232 lira ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğü görevlileri, kentte kaçak avcılığa karşı denetim gerçekleştirdi. Ekipler, bu kapsamda turist yoğunluğunun yaşandığı Munzur Vadisi Milli Parkı'nda devriye görevi yaptı. Bölgedeki Munzur Çayı kıyısında incelemelerde bulunan ekipler, 4 kişinin kaçak olarak kırmızı benekli alabalık avladığını tespit etti. Bu kişiler hakkında, 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılarak 13 bin 232 lira ceza kesildi. DKMP görevlileri, avlanan balıklara ve avda kullanılan malzemelere el koydu.

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaçak balık avladıkları belirlenen 4 kişiye, 13 bin 232 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğü görevlileri, kentte kaçak avcılığa karşı denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda turist yoğunluğunun yaşandığı Munzur Vadisi Milli Parkı'nda devriye görevi yaptı.

Bölgedeki Munzur Çayı kıyısında incelemelerde bulunan ekipler, 4 kişinin kaçak olarak kırmızı benekli alabalık avladığını tespit etti.

Bu kişiler hakkında, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılarak 13 bin 232 lira ceza kesildi.

DKMP görevlileri, avlanan balıklara ve avda kullanılan malzemelere el koydu.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Munzur Vadisi Tunceli Güncel Haberler

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