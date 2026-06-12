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Tunceli'de inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti

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Tunceli'de bir kamu binasının güçlendirme çalışmasında görevli 35 yaşındaki işçi Fatih Şakalar, iskeleden düşerek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tunceli'de çalıştığı inşaattaki iskeleden düşen 35 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'ndaki bir kamu binasının güçlendirmesinde çalışan Fatih Şakalar, henüz belirlenemeyen nedenle iskeleden düştü.

Şakalar'ın düştüğünü gören diğer çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şakalar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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