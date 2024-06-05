Tunceli'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezi binasında düzenlenen etkinlikte, kursiyerlerin bir yıllık çalışmalarında ortaya çıkan ürünler yer aldı.

Kurulan stantlarda kadınlar tarafından yapılan el işi örmeler, resimler, kilimler ve ahşap süs eşyaları sergilendi.

Programda Kaymakam Orçun Cüneyt Zor, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek ve Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şahin serginin açılış kurdelasını kesti.

Daha sonra stantları gezen katılımcılar, eserleri inceleyerek yapılışları ile ilgili bilgi aldı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Beker, Halk Eğitim Müdürü Metehan Kaçar, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.