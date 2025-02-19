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Tunceli'de Hafif Ticari Araç Munzur Çayı'na Düştü, Sürücü Yaralandı

Tunceli'de Hafif Ticari Araç Munzur Çayı'na Düştü, Sürücü Yaralandı
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir hafif ticari aracın Munzur Çayı'na düşmesi sonucu sürücü yaralandı. Öğrenilen bilgilere göre, kaza sonrası sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp kıyıya ulaşırken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hafif ticari aracın Munzur Çayı'na düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Hasan Ç'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Tunceli-Ovacık kara yolu Fırtına Veli Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak Munzur Çayı'na düştü.

Kazada yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kıyıya geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari araç ise vinç ve çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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