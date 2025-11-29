Tunceli'de Hafif Ticari Araç İstinata Düştü: 4 Yaralı

Tunceli'de hafif ticari aracın istinat duvarından düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ş.K'nin kullandığı 33 AHK 295 plakalı araç, Ovacık kara yolu Ali Haydar Veziroğlu Caddesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 7 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.

Kazada sürücü ile araçtaki R.L.Ö, A.K. ve N.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.