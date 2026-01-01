Haberler

Tunceli Valisi Şehit Jandarma Er Özkan Özden Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'ni Ziyaret Etti

TUNCELİ Valisi Şefik Aygöl, yılbaşı dolayısıyla Pertek ilçesindeki Şehit Jandarma Er Özkan Özden Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'ni ziyaret etti.

TUNCELİ Valisi Şefik Aygöl, yılbaşı dolayısıyla Pertek ilçesindeki Şehit Jandarma Er Özkan Özden Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'ni ziyaret etti. Ziyarette görevli Jandarma Uzman Çavuş Resul Bal, ailesiyle buluşturuldu. Bal, ailesini karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı.

Vali Şefik Aygöl, yeni yıl kapsamında Pertek İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Şehit Jandarma Er Özkan Özden Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Zorlu kış şartlarında görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelen Aygöl, onların yeni yılını kutlayıp çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyaret sırasında güvenlik kulesinde görev yapan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Resul Bal için sürpriz buluşma organize edildi. Elazığ merkez Harmantepe köyü nüfusuna kayıtlı Resul Bal, hazırlanan program kapsamında ailesiyle bir araya getirildi. Buluşmaya Resul Bal'ın babası İlyas, annesi Songül ve eşi Ceylan Bal ile çocukları ve kız kardeşi katıldı. Resul Bal, aile bireylerini karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı.

Vali Aygöl, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, vatanın huzuru ve güvenliği için görev yapan jandarma personeline teşekkür ederek, yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

