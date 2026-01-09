Tunceli'de "5. Yılında Taş Tepeler Projesi Göbeklitepe-Karahantepe" konferansı düzenlendi

Tunceli'de "5. Yılında Taş Tepeler Projesi Göbeklitepe-Karahantepe" konferansı gerçekleştirildi.

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Tunceli Müzesi tarafından " Göbeklitepe'den Tozkoparan'a Tunceli Arkeoloji Buluşmaları" başlığıyla Hüseyin Güntaş Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, burada yaptığı konuşmada, Göbeklitepe'nin en önemli tarihi değerlerin başında geldiğini söyledi.

Tunceli'nin Pertek ilçesindeki Tozkoparan Höyüğü'nde de kazı çalışmaları yapıldığını hatırlatan Aygöl, kazıların bölge açısından önemli olduğunu vurguladı.

Taş Tepeler Proje Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul da Göbeklitepe ve Karahantepe ile ilgili sunumlar yaparak elde edilen veriler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konferansa, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, Tunceli Müze Müdürü Kenan Öncel, kurum müdürleri, arkeologlar ve vatandaşlar katıldı.