Tunceli'de Genç Kız Boğularak Hayatını Kaybetti

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Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen 17 yaşındaki Eylin Yuvanç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yuvanç'ın cenazesinin Tunceli'de defnedileceği bildirildi.

Tunceli'de kayalıklardan Munzur Çayı'na düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarıyla 21 Haziran'da Munzur Vadisi Milli Parkı'na gezmeye giden 17 yaşındaki Eylül Yuvanç, Venk Köprüsü mevkisinde kayalıklarda dengesini kaybedip Munzur Çayı'na düştü.

Suda baygın halde bulunan Yuvanç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp önce Tunceli Devlet Hastanesi'ne, ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yuvanç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yuvanç'ın cenazesinin Tunceli'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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