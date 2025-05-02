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Tunceli'de Fırtına Çatıyı Uçurdu

Tunceli'de Fırtına Çatıyı Uçurdu
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde meydana gelen fırtına sırasında bir binanın çatısının uçtuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Fırtına, bazı evlerin çatılarını uçururken, elektrik direkleri ve ağaçları da devirdi.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde etkili olan fırtınada binanın çatısının uçtuğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mazgirt ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Akpazar beldesinde bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçtuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/MAZGİRT (Tunceli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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