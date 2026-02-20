Haberler

Tunceli'de iki firari hükümlü operasyonla yakalandı

Tunceli'de yapılan operasyonla toplamda 16 yıl hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı. Jandarma ekipleri aranan kişilerin adreslerini tespit ederek operasyon düzenledi.

Tunceli'de düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari iki hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda "kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ç. ile "uyuşturucu madde ticareti yapmak"tan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K'yi yakaladı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
