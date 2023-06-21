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Tunceli'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

Tunceli'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

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Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 4 şüphelinin ev adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

TUNCELİ'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Çalışmada, ankesörlü ve büfelerin telefonlarından arandığı, mahrem imamlarla bağlantılı olduğu ve çeşitli örgüt mensuplarının ifadelerinde isimlerinin geçtiği 4 şüphelinin ev adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunmayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon Güncel Haberler

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