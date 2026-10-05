Tunceli'de dün otomobil büfeye girdi, 6 kişi yaralandı; kaza anı kameraya yansıdı

Tunceli'de dün otomobil büfeye girdi, 6 kişi yaralandı; kaza anı kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'de dün Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi'nde otomobilin büfeye girdiği kazada 6 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde aracın büfe önünde bekleyenlere ve malzemelere çarparak durduğu, araçtaki 2 kişi ile büfe önündeki 4 kişinin yaralandığı görüldü.
Tunceli'de otomobilin büfeye girdiği ve 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ş.S'nin kullandığı 23 ACH 741 plakalı otomobilin dün Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi'nde büfeye girdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Araçtaki 2 kişi ile büfe önünde bulunan 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin büfenin önünde bekleyenlere ve malzemelere çarparak durduğu görüldü.
Kaynak: AA