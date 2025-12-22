Tunceli'de gönüllüler deprem risklerine karşı ev ve iş yerlerinde "tehlike avı"nda

Tunceli'de arama kurtarma gönüllüleri, ev ve iş yerlerinde "tehlike avı" yaparak vatandaşların olası deprem risklerine karşı tedbir almasını sağlıyor.

Kentte 2019 yılında kurulan Munzur Arama Kurtarma Derneğinin (MUDAK) öğretmen, avukat, doktor, inşaat işçisi, çiftçi, hemşire, mimar ve bankacı gibi farklı iş kollarından 150 gönüllüsü bulunuyor.

Her türlü vakada görev alan gönüllüler, belirli aralıklarla sahaya çıkıp vatandaşları afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirmeye çalışıyor.

MUDAK gönüllüleri, bu kapsamda Valilik, Tunceli Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Munzur Üniversitesi, Afet Platformu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi"yle de ev, iş yeri ve kamu kurumlarında adeta "tehlike avı" yapıyor.

Son olarak Nazımiye ilçesini ziyaret eden gönüllüler, vatandaşlarla görüşerek deprem öncesi yaşanan risk ve tehlikelerle ilgili bilgilendirme yaptı.

Anket çalışması da gerçekleştiren gönüllüler, evlerdeki ağır eşyaların ve rafların duvara sabit olup olmadığını, yanıcı maddelerin uygun şekilde depolanıp depolanmadığını tespit etti.

Çalışmalar sonucunda gönüllüler, afet anında ciddi tehlike oluşturabilecek unsurların vatandaşlarca fark edilmesini sağladı.

"Eğitimle öğrenebileceğimiz çok şey var"

MUDAK Başkanı Hikmet Gökmen, AA muhabirine, derneğin 150 üyesi olduğunu ve arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını söyledi.

Her daim hayat kurtarmaya hazır olduklarını işaret eden Gökmen, şöyle konuştu:

"Yangınlar, depremler, sel baskınları, trafik kazaları gibi bütün vakalara müdahale etmeye çalışıyoruz. Özellikle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde çok ciddi bir çalışmaya adım attık ve bizim için çok önemli bir sınavdı. Sonrasında da birçok kişinin desteğiyle belirli bir aşamaya geldik. Sürekli eğitim çabasındayız çünkü eğitimle öğrenebileceğimiz çok şey var."

"220 gönüllüyü eğittik, Ovacık ile Nazımiye'de iki tane birim kurduk"

MUDAK Proje Koordinatörü Mehmet Bidav ise projeyle sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının ortak çalışmalarını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Tunceli'yi afetlere karşı dirençli hale getirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Bidav, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede kentsel, doğada, suda arama kurtarma ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları üzerine eğitimler düzenledik. 220 gönüllüyü eğittik ve bununla beraber Ovacık ile Nazımiye'de iki birim kurduk. Nazımiye'deki birimimizle hanelere ve kamu kurumlarına gidip bilgilendirme çalışmaları yaptık, bu çalışmalarımızı Ovacık'ta da yürütüyoruz. Tabii Nazımiye deprem açısından çok stratejik bir noktada duruyor ve bizim için çok önemli."

Avukat Alişer Ölmez de yaklaşık 6 yıldır MUDAK bünyesinde gönüllü çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Birçok doğal ve beşeri afetlerde görev aldığını hatırlatan Ölmez, "Nazımiye'de 20'ye yakın arkadaşımızla kurduğumuz bir oluşumla burada afetlere yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve son derece başarılı gidiyor." ifadesini kullandı.

Mahmut Boztaş da gönüllü olarak vatandaşları afetlere karşı bilinçlendirmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Tehlike avında evlerde var olabilecek yapısal olmayan tehlikeleri vatandaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Başlarına gelebilecek tehlikelere karşı onları uyarıyoruz ve eksikliklerini görüyorlar." dedi.

İlçe sakini Murat Uz da gönüllülerin yaptığı çalışmalar sayesinde deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili faydalı bilgiler öğrendiğini anlattı.