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Tunceli'de dağların arasından yükselen dolunay turuncu rengiyle dronla görüntülendi

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Tunceli'de dağların arasından yükselen dolunay turuncu rengiyle dronla görüntülendi
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Tunceli'de dün akşam saatlerinde dağların arasından yükselen dolunay, turuncu rengiyle dikkati çekti. Dron pilotu Hasret Özcan tarafından kaydedilen görüntülerde dolunayın dağlar arasından yükselişi ve koyu mavi gökyüzüyle oluşturduğu kontrast yer aldı.

TUNCELİ'de dağların arasından yükselerek güzel görüntüler oluşturan dolunay, dronla görüntülendi.

Kentte dün akşam saatlerinde gökyüzündeki dolunay, kentin dağlık coğrafyasıyla bütünleşti. Gün batımının ardından dağların arasından yükselmeye başlayan dolunay, turuncu rengiyle dikkati çekti. Dron pilotu Hasret Özcan tarafından kaydedilen görüntülerde, dolunayın farklı noktalardan dağların arasından yükselişi yer aldı. Gökyüzünün koyu mavi tonları ile dolunayın turuncu renginin oluşturduğu kontrast da görüntülere yansıdı. Dolunay ilerleyen dakikalarda ağaçların kaybolurken, güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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