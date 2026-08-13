Ovacık'ta Dağ Keçileri Piknikçileri Şaşırttı

TUNCELİ- Ovacık kara yolunda piknik yapmak için bölgeye gidenler, kayalıklarda sürü halinde dolaşan dağ keçilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tunceli-Ovacık kara yolu üzerindeki bölgeye giden piknikçiler, kayalıklarda sürü halinde dolaşan dağ keçileriyle karşılaştı. Bir süre dağ keçilerini izleyen piknikçiler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Kayalık alanda dolaşan dağ keçileri, bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber ve kamera: Serhat Ozan YILDIRIM /TUNCELİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı