Tunceli'de çamura batan ineği ekipler kurtardı

Tunceli'de dere yatağında biriken çamura batan inek, ekiplerce kurtarıldı.

İnönü Mahallesi'nde bir üreticiye ait inek, sağanak nedeniyle dere yatağında oluşan çamura battı.

İhbar üzerine olay yerine Tunceli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makinesiyle yaptıkları çalışma sonucunda ineği battığı çamurdan kurtardı.

İneğin sahibi ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
