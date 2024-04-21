Tunceli'de camide çıkan yangın hasara neden oldu
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Cihangir köyündeki camide çıkan yangın, caminin bazı alanlarının kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde camide çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Cihangir köyündeki camide sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında caminin bazı alanları kullanılamaz hale geldi.