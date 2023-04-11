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Tunceli'de boz ayı görüntülendi

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Tunceli'de boz ayı görüntülendi Tunceli'de bir vatandaş denk geldiği boz ayıyı, takip edip kameraya çekti.

Tunceli'de boz ayı görüntülendi
TUNCELİ - Tunceli'de bir vatandaş denk geldiği boz ayıyı, takip edip kameraya çekti. Takip edildiğini fark eden ayı, hızlıca bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu. Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yabanda boz ayıya denk gelen Ali Taşkın, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Taşkın, ayıyı bir süre takip ederek görüntüledi. Takip edildiğini fark eden ayı, kısa bir duraksamadan sonra hızlıca bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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