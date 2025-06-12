Tunceli'de Bilim ve Teknoloji Festivali Düzenlendi

Tunceli'de Bilim ve Teknoloji Festivali Düzenlendi
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Tunceli'de öğrencilerin bilime ve teknolojiye olan ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen 'TunceliFest' etkinliğinde robotik, yazılım ve akıllı sistemler gibi projeler sergilendi. Vali Şefik Aygöl, etkinlikte öğrencilerin projelerini inceledi ve yarışmalar yapıldı.

Tunceli'de öğrencilerin bilime ve teknolojiye ilgisinin artırılması amacıyla "TunceliFest" etkinliği düzenlendi.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan teknoloji ve bilim festivaline çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte, robotik, akıllı sistemler, yazılım, uygulama geliştirme ve toplumsal sorunlara teknolojik çözümler gibi alanlarda projeler sergilendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve bazı kurum müdürleri ile stantları gezerek öğrencilerin projelerini inceledi.

Öğretmenlerle sohbet eden Aygöl, çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi aldığı öğrencileri tebrik etti.

Çeşitli kategorilerde yarışmaların da yapıldığı etkinlik, Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin verdiği konserle sona erdi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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