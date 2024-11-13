Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de atış eğitim alanında yaralanan polis memuru şehit oldu

Tunceli'de atış eğitim alanında yaralanan polis memuru şehit oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMNİYET Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Tunceli'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru Yiğit Can Yiğit'in kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

EMNİYET Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Tunceli'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru Yiğit Can Yiğit'in kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit, 13 Kasım 2024 tarihinde atış eğitim alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler

5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler

 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın

Bakan Tunç'u rahatsız eden görüntü

 Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu

Bahçeli'yi kızdıran soru Erdoğan'a da soruldu
Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı

Dara Üs bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler CANLI izle! 13 Kasım Çarşamba Star TV Sahipsizler 1. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! DAZN canlı izle! DAZN Women's Football Youtube nasıl izlenir? Galatasaray Wolfsburg CANLI izle (ŞİFRESİZ)! Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda? Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya kaç yaşında, nereli? Galatasaray Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? MSÜ 2025 ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte? Sandık Kokusu çalan şarkı ne, kim söylüyor (Yalın / Zalim - Ellerine Sağlık) MasterChef eleme adayları kim? 13 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 13 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.