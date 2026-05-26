Haberler

Tunceli'de rahatsızlanan astım hastası ormanlık arazide 750 metre sedyeyle taşındı

Tunceli'de rahatsızlanan astım hastası ormanlık arazide 750 metre sedyeyle taşındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de gezmek için gittiği yaylada rahatsızlanan 60 yaşındaki astım hastası Turabi G, AFAD ve sağlık ekiplerince 750 metre sedyeyle taşınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de gezmek için gittiği yaylada rahatsızlanan 60 yaşındaki astım hastası, ormanlık arazide ekipler tarafından yaklaşık 750 metre sedyeyle taşındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kentteki Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Fırtına Veli Çeşmesi mevkisindeki bir yaylaya gezmeye giden 60 yaşındaki Turabi G, astım hastalığı nedeniyle rahatsızlandı.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Munzur Arama Kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarında çalışma yapan ekipler, saatler süren yolculuğun sonunda Turabi G'nin bulunduğu noktaya ulaştı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turabi G, daha sonra ormanlık arazide yaklaşık 750 metre sedyeyle taşınarak Tunceli-Ovacık kara yoluna indirildi.

Turabi G, kara yolunda bekletilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Özel'in 'seçim' teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir

Tüm kapılar kapanıyor! Özel'in teklifine Kılıçdaroğlu kanadından ret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne

Şafak vakti gözaltına alınan başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti

Menderes ve dava arkadaşlarının aileleri Dolmabahçe'de
Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'seçim' teklifi: Kazananın elini öpeceğim

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni teklif: Kazananın elini öpeceğim
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
Bülent Arınç'tan 'mutlak butlan' yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı

Arınç'tan CHP'ye mutlak butlan kararına çarpıcı yorum: Bir an önce...
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu
ABD'nin ilk başörtülü güzellik kraliçesi halkı selamladı

Tarihe geçen güzellik kraliçesi kırmızı araçla halkı selamladı