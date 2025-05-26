Tunceli'de Amca ile Yeğenin Cenazesi Toprağa Verildi

Tunceli'de Amca ile Yeğenin Cenazesi Toprağa Verildi
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden cemevi başkanı Yaşar Seyrek ve yeğeni Deniz Seyrek'in cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi. Jandarma, olay sonrası geniş güvenlik önlemleri aldı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada ölen amcayla yeğeninin cenazesi toprağa verildi.

Kıl köyündeki Düzgünbaba Cemevi'nde dün çıkan kavgada H.Y. tarafından silahla vurulan cemevi başkanı Yaşar Seyrek (55) ve yeğeni Deniz Seyrek'in (18) cenazesi hastane morgundan alınarak Tunceli Cemevi'ne getirildi.

Burada dua edilip helallik alınmasının ardından amca ile yeğeninin cenazesi, Nazımiye'nin Kıl köyüne götürülerek toprağa verildi.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay

Düzgün Baba Cemevi'nde dün çıkan kavgada H.Y, husumetli olduğu iddia edilen köylüleri Yaşar ve Deniz Seyrek'i silahla vurduktan sonra kaçtığı Kıl köyünün Ahurdere mezrasında jandarmanın iz takip köpekleri ve dronla yaptığı çalışmayla yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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