Tunceli'de akarsuya düşen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde akarsuya düşen otomobildeki 4 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

O.Y'nin kullandığı 48 AKZ 616 plakalı otomobil, Tunceli-Kovancılar kara yolu Mazgirt Köprüsü mevkisinde akarsuya düştü.

Kazada, sürücü ile N.A.Y, Z.D.Y. ve E.D.Y. kendi çabalarıyla içinden çıktıkları ve suya batan aracın üzerinde mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalanları botlara alarak kıyıya getirdi.

Hafif yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.