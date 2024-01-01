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Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8,7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Tunceli'nin yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi 4,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

TUNCELİ'DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD saat 16.28'de yaşanan depremin büyüklüğünün 4,2 olduğunu açıkladı. Deprem yerin 8,7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Tunceli'nin yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKTI

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, vatandaşlar dışarıda beklemeye başladı. Son dönemlerde uzmanlar Tunceli'de meydana gelebilecek depremlere dikkat çekmişti.

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Pülümür Tunceli Deprem AFAD Güncel Haberler

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