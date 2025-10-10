Haberler

Tunceli'de 29 Suçtan Aranan Firari Yakalandı

Tunceli'de 29 Suçtan Aranan Firari Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de, 16 ilde 29 ayrı suçtan aranan ve 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. jandarma tarafından 11 aylık çalışmanın ardından yakalandı. Firari, gizlendiği evde gözaltına alınarak tutuklandı.

Tunceli'de, 16 ilde 29 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince 11 aylık çalışmanın ardından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "internet ve telefon yoluyla dolandırıcılık" olmak üzere 29 ayrı suçtan 16 ilde aranan Y.Ç'nin (28) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 11 aylık gelişmiş istihbarat ve teknik takip yöntemleriyle yürüttüğü çalışmada şüphelinin kent merkezinde Moğultay Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla şüpheli, gizlendiği evde gözaltına alındı.

Şüphelinin 29 suçun 4'ünden 10 yıl 7 ay hapis cezasının bulunduğu, 2'sinden 16 bin 240 lira adli para cezasının olduğu diğer suçlarla ilgili çalışmaların sürdüğü tespit edildi.

Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
MSB'den 'Gazze'de görev gücü' açıklaması: Tevdi edilecek her türlü göreve hazırız

Mehmetçik Gazze'ye mi gidiyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım'a açık kalp ameliyatı yapılacak

Tutuklama kararı bulunan Ayşe Barım için doktorlardan kritik adım
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.