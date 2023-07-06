Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar köyünde 2 katlı kerpiç evin bir bölümünde çökme meydana geldi. Olayda 1 kişi hafif yaralandı. Ev Sahibi Oktay Çeliker, sabahın erken saatlerinde çatırtı sesi duydu. Eşini ve evdekileri uyandıran Çeliker, bir anda ikinci kattan birinci kata düştü. Yığınların arasında kalan Çeliker kendi imkanları ile bulunduğu yerden çıkarken, eşi ile birlikte evde bulunan anne ve babası ile çocuklarını çıkarmayı başardı. Çeliker, daha sonra durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. AFAD ekipleri, evin içinde kedi veya köpek bulunması ihtimaline karşın ikinci bir arama da gerçekleştirdi. Çeliker, 'Gece saat 04.00-04.30 sularında yatıyordum. Duvardan ses gelmeye başladı. Kalktım, ışığı yaktım ki duvar ayrılmış. Eşimi kaldırdım. Eşim hemen çıktı, ben kanepe ile birlikte aşağı düştüm. Geldim annemi babamı diğer odadan çıkardım. Köylüler geldi yardıma. O arada jandarma ve AFAD'ı aradık. Mağduruz dışarıda kaldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz' dedi. Yapılan incelemenin ardından evin etrafına güvenlik şeridi çekilirken, AFAD'ın gün içerisinde aileye 2 adet konteyner teslim edeceği öğrenildi.

Tunceli'de 2 katlı kerpiç evin bir bölümü çöktü

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar köyünde 2 katlı kerpiç evin bir bölümünde çökme meydana geldi. Olayda 1 kişi hafif yaralandı.

Olay, bu sabah 05.00 sularında meydana geldi. Ev Sahibi Oktay Çeliker, sabahın erken saatlerinde çatırtı sesi duydu. Eşini ve evdekileri uyandıran Çeliker, bir anda ikinci kattan birinci kata düştü. Yığınların arasında kalan Çeliker kendi imkanları ile bulunduğu yerden çıkarken, eşi ile birlikte evde bulunan anne ve babası ile çocuklarını çıkarmayı başardı. Çeliker, daha sonra durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. AFAD ekipleri, evin içinde kedi veya köpek bulunması ihtimaline karşın ikinci bir arama da gerçekleştirdi.

Çeliker, "Gece saat 04.00-04.30 sularında yatıyordum. Duvardan ses gelmeye başladı. Kalktım, ışığı yaktım ki duvar ayrılmış. Eşimi kaldırdım. Eşim hemen çıktı, ben kanepe ile birlikte aşağı düştüm. Geldim annemi babamı diğer odadan çıkardım. Köylüler geldi yardıma. O arada jandarma ve AFAD'ı aradık. Mağduruz dışarıda kaldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Yapılan incelemenin ardından evin etrafına güvenlik şeridi çekilirken, AFAD'ın gün içerisinde aileye 2 adet konteyner teslim edeceği öğrenildi.