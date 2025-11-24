Haberler

Tunceli'de 1994'te okul lojmanında şehit edilen öğretmenler anıldı

Güncelleme:
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, 11 Eylül 1994'te PKK'lı teröristlerce okul lojmanında şehit edilen 6 öğretmen için anma programı düzenlendi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, 11 Eylül 1994'te PKK'lı teröristlerce okul lojmanında şehit edilen 6 öğretmen için anma programı düzenlendi.

İlçenin Darıkent beldesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda şehit öğretmenler Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan'ın özgeçmişi okundu.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda, öğretmenler anısına yaptırılan şehitliğe karanfil bırakıldı.

Anma programına, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Mazgirt Kaymakamı Emrah Akduman, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
