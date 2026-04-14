Tunceli Baro Başkanı Kudat'tan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama Açıklaması

"Tunceli Barosu olarak kesinlikle şüphelilere avukat görevlendirmeleri yapmayacağız"

Tunceli Baro Başkanı Doğukan Kudat, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler için avukat görevlendirmesi yapmayacaklarını bildirdi.

Kudat, Tunceli Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gülistan Doku'nun bir hiçliğe, ailesinin de bir karanlığa mahkum edildiğini söyledi.

Doku'ya dair delillerin yok edildiğini ileri süren Kudat, "Delilleri karartma, yok etme şüphesi ortadayken 6 yıldır Gülistan Doku'nun nerede olduğunu biz soruyoruz. Dönemin valisinin yakınının bu şekilde hunharca bir kumpas, örtbas iddiaları soruşturmayı bu aşamaya getirdi." dedi.

Kudat, "Bizler bu aileyi karanlığa mahkum eden insanların şu an bu adliyede yargılanmasını istiyoruz. Tunceli Barosu olarak kesinlikle şüphelilere avukat görevlendirmeleri yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
