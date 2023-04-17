Tuncay Özkan, Tingader Genel Başkanı Mehmet Ali Çelik'in AKP Isparta Teşkilatının Düzenlediği İftarda Sofradan Kaldırılmasına Tepki Gösterdi

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (TİNGADER) Genel Başkanı Mehmet Ali Çelik’in AK Parti Isparta İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftar programında sofradan kaldırılmasına tepki göstererek, “Bir gazeteciye, bir dernek başkanına karşı girişilen bu menfur saldırıyı kınıyoruz ve bununla ilgili olarak AK Parti yetkililerinden yanıt bekliyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (TİNGADER) Genel Başkanı Mehmet Ali Çelik'in AK Parti Isparta İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programında sofradan kaldırılmasına tepki göstererek, "Bir gazeteciye, bir dernek başkanına karşı girişilen bu menfur saldırıyı kınıyoruz ve bununla ilgili olarak AK Parti yetkililerinden yanıt bekliyoruz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bugün yaptığı açıklamada, TİNGADER Genel Başkanı Mehmet Ali Çelik'in, AK Parti Isparta İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programında sofradan kaldırılmasına tepki gösterdi. Mesleği gazetecilik olan Özkan, şunları söyledi:

"Isparta'da TİNGADER Başkanı Sayın Mehmet Ali Çelik'e dönük ayrımcılığı ve şiddeti kınıyoruz. Isparta'da AK Parti'nin iftarına davet edilen İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, iftarın açılmasına 3 dakika kala, AK Partili yetkililer tarafından iftar verilen mekandan zorla uzaklaştırılmışlardır. Bu, en azından dini vecibelerimize ve siyasi nezakete aykırıdır. Bir gazeteciye, bir dernek başkanına karşı girişilen bu menfur saldırıyı kınıyoruz ve bununla ilgili olarak AK Parti yetkililerinden yanıt bekliyoruz."