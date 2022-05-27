Tuncay Özkan'dan Basın Örgütlerine Çağrı: "Gelin, Özgürlüklerimizi Birlikte Savunalım" - Haberler

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, " Saray, seçime kadar interneti yok etmek istiyor. Çarşamba günü, sosyal medyayı kontrol altına alacak düzenleme Tbmm'de görüşülecek. Basın örgütlerinin temsilcilerini saat 14: 00'te komisyona bekliyoruz. Hepsi misafirimizdir. Gelin, özgürlüklerimizi birlikte savunalım" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AKP ve MHP tarafından hazırlanan, basına ve sosyal medyaya yönelik yeni düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin bugün sosyal medya hesabında görüntülü bir açıklama yaptı. Özkan, " Saray, seçime kadar interneti yok etmek istiyor. Çarşamba günü, sosyal medyayı kontrol altına alacak düzenleme Tbmm'de görüşülecek. Basın örgütlerinin temsilcilerini saat 14: 00'te komisyona bekliyoruz. Hepsi misafirimizdir. Gelin özgürlüklerimizi birlikte savunalım" notu ile yayınladığı videoda şunları söyledi:

"SEÇİME KADAR TÜRK DEMOKRASİSİNİ RAFA KALDIRMAK İSTİYORLAR"

"Bu kadarını da yapamazlar; böyle bir sansürü, böyle bir yasaklamayı Tbmm'ye getiremezler diye düşünmüştüm önce. Ama yanılmışım. Bunu da yaptılar. Türk medyasını, sosyal medyayı, interneti toptan kontrolleri altına alacak ve bir tuşla açıp kapayabilecekleri yeni bir düzenlemeyi Tbmm'ye, Saray yönetimi sundu. Türkiye'yi savunmak, özgürlüklerimizi savunmak, demokrasiyi savunmak için bütün basın örgütlerinin yönetim kurulu üyelerini, çarşamba günü bu yasa önerisi ele alacağımız Dijital Komisyon'a, TBMM önüne saat 14: 00'da davet ediyorum. Hepsi misafirimizdir. Gelin, özgürlüklerimizi, demokrasiyi birlikte savunalım. Gelin, fikirlerimizi açıkça orada anlatalım.

Anladığım kadarıyla seçime kadar Türk demokrasisini rafa kaldırmak istiyorlar. Medyayı susturmak, gençleri susturmak, interneti yok etmek istiyorlar. Buna izin vermeyelim. Gelin, birlikte karşı koyalım. Sizleri bekliyoruz."