Suriye'de devrik rejimin Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yakalandı

Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik rejim döneminde Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Tümgeneral Pilot Jaiz Hammud el Musa'nın güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü birimlerince düzenlenen operasyonla Tümgeneral Musa'nın yakalandığı duyuruldu.

Başarılı bir güvenlik operasyonu olarak nitelendirilen baskın sonucunda yakalanan Musa'nın gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
