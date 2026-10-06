Tümamiral Bağcıoğlu, Suudi Arabistan'daki TSK personeli iddiasına TBMM onayını sorguladı

(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Suudi Arabistan'da birkaç yüz Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kritik tesislerin hava savunmasında görev yaptığı yönündeki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istedi. Bağcıoğlu, böyle bir görevlendirme varsa bunun hukuki dayanağı ve TBMM onayının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Suudi Arabistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev yaptığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bağcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'da birkaç yüz TSK personelinin haftalardır kritik tesislerin hava savunmasında görev yaptığı iddiası doğru mudur? 2010 tarihli, 6226 sayılı Kanunla uygun bulunan askeri iş birliği anlaşması; eğitim ve teknik iş birliğini kapsıyor. Suudi Arabistan'ın kritik tesislerinin TSK tarafından fiilen savunulmasını değil. Eğer askerimiz Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında harekat görevi yürütüyorsa, çok açık iki soru var: TBMM'nin onayı nerede? Anayasa'nın 90 ve 92'nci maddeleri neden işletilmedi? Bu iddiaların niteliği ve Türk askerinin görevinin hukuki dayanağı konusunda kamuoyunun açık ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesi gerekmektedir."

Kaynak: ANKA