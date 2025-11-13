Tüm şehitlerin cenazelerine ulaşıldı (4)

ŞEHİTLERİN CENAZELERİ ANKARA ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Düşen kargo uçağında şehit olan 20 askerin cenazesini taşıyan uçak, Mürted Askeri Havalimanı'na iniş yaptı. Şehitlerin cenazesi otopsi için havalimanından alınarak polis konvoyu eşliğinde Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli tıp kurumunun önünde çok sayıda vatandaş Türk bayraklarıyla şehitleri karşıladı. İnceleme ve kimlik tespiti işlemlerinin ardından yarın düzenlenecek törenden sonra şehitlerin naaşı memleketlerine uğurlanacak.

Nisa MİĞAL- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA, –