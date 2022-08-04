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Tüm gözlerin çevrildiği ÖSYM Başkanlığı koltuğu artık onun! İşte Bayram Ali Ersoy'a dair bilinmeyenler

KPSS sınavında çıkan soruların bir yayınevine ait deneme sınavında birebir yer alması Türkiye'nin gündemine oturdu. Olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, yaşanan skandal ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Öte yandan görevinden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yerine göreve Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. İşte yeni ÖSYM Başkanı Ersoy'un hayat hikayesi.

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Geçtiğimiz gün yaşanan KPSS skandalı sonrası Prof. Dr. Halis Aygün'ün ÖSYM Başkanlığı görevinden alındı. Yeni ÖSYM başkanının kim olacağı merak konusu olurken 4 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yeni ÖSYM Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oldu.

Bayram Ali Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Tüm gözlerin çevrildiği ÖSYM Başkanlığı koltuğu artık onun! İşte Bayram Ali Ersoy'a dair bilinmeyenlerProf. Dr. Bayram Ali Ersoy

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor. 2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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Haberler.com / Bilsay Özer - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Bayram Ali Ersoy Halis aygün KPSS Ösym Güncel Haberler

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