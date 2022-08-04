Tüm gözlerin çevrildiği ÖSYM Başkanlığı koltuğu artık onun! İşte Bayram Ali Ersoy'a dair bilinmeyenler

Geçtiğimiz gün yaşanan KPSS skandalı sonrası Prof. Dr. Halis Aygün'ün ÖSYM Başkanlığı görevinden alındı. Yeni ÖSYM başkanının kim olacağı merak konusu olurken 4 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yeni ÖSYM Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oldu.

YENİ ÖSYM BAŞKANI BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

Bayram Ali Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

MATEMATİK ALANINDA ÇOK SAYIDA MAKALESİ BULUNUYOR

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE BÖLÜM BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEYDİ

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor. 2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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