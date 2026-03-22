Tüm Afrika'nın Dostları Derneği bayramda gönüllüler ve öğrencileri bir araya getirdi

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği, İstanbul'daki genel merkezinde bayram dolayısıyla bir program düzenleyerek, katılımcılar arasında birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Afrika'da yardım faaliyetleri yürüten Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD), bayram dolayısıyla İstanbul'daki genel merkezinde program düzenledi.

TADD'dan yapılan açıklamaya göre, derneğin İstanbul'daki genel merkezinde düzenlenen bayram programında yönetim kurulu üyeleri, gönüllüler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Samimi atmosferde gerçekleşen programda katılımcılar, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı.

TADD yetkilileri, farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerle kurulan gönül bağının önemine dikkati çekerek, bu tür buluşmaların kültürel kaynaşmaya katkı sağladığını belirtti.

Programda, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel zamanlar olduğu vurgulanırken, dernek yetkilileri TADD olarak her zaman öğrencilerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Bayramlaşma programı, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Adam Abu
