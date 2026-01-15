Haberler

Hatimoğulları Alman Devrimciler Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'i Andı: "Yükselttikleri Onurlu Mücadele Yolumuzu Aydınlatıyor"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 107 yıl önce öldürülen sosyalist liderler Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'i anarak, mücadelelerinin günümüzdeki önemine dair mesaj verdi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 107 yıl önce bugün öldürülen Alman devrimciler Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'i anarak, "Egemenlerin karanlığına karşı yükselttikleri onurlu mücadele bugün de barış, özgürlük ve eşitlik arayışımızda yolumuzu aydınlatıyor" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 15 Ocak 1919'da öldürülen Almanya Komünist Partisi üyesi Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Hatimoğulları, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yaşamlarını işçi sınıfının ve ezilenlerin kurtuluşuna adayan sosyalist önderler Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'i, katledilişlerinin 107. yılında saygı ve mücadele kararlılığıyla anıyorum. Egemenlerin karanlığına karşı yükselttikleri onurlu mücadele bugün de barış, özgürlük ve eşitlik arayışımızda yolumuzu aydınlatıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
