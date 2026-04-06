Tülay Hatimoğulları: "Gazetecilik, Halkın Haber Alma Hakkını Savunma Mücadelesidir"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hatimoğulları, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gazetecilik, halkın haber alma hakkını savunma ve toplumsal hafızayı diri tutma mücadelesidir. Bu onurlu yolda, hakikatin peşinde yürürken katledilen tüm gazetecileri saygı ve minnetle anıyorum. Onların bıraktığı miras, gerçeğin asla susturulamayacağının en büyük kanıtıdır. Hakikat susmadı, susmayacak."

Kaynak: ANKA