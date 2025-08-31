Tülay Hatimoğulları'ndan 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nce Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen "1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi"ne katıldı.

Burada konuşan Hatimoğulları, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, barışı kurmak, örgütlemek ve ortak bir tavır koymak için bir araya geldiklerini söyledi.

1 Eylül'de aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın da başladığını aktaran Hatimoğulları, ancak yeryüzünde savaşların devam ettiğini, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Filistin'i işgalinin sürdüğünü, Yemen'den Lübnan'a, Irak'a, Suriye'ye kadar bölgenin savaş ve çatışma alanı haline geldiğini belirtti.

Hatimoğulları, İsrail'in, Gazze sokaklarını bombalamaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Filistin halkı mazlum bir halktır. Bizler Filistin halkının haklı davasının yanındayız. Bugün Filistin'de yaşananlar insanlığın sıfır noktası demektir. Açlıkla karşı karşıya, ölümle topraksızlıkla karşı karşıya. Buradan hep beraber alkışlarımızla ve zılgıtlarımızla Filistin halkının yanında olduğumuzun mesajını bu 1 Eylül mitinginde hep beraber gönderelim." diye konuştu.

Suriye'de de bir an önce barışın tesis edilmesi gerektiğini dile getiren Hatimoğulları, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun oluşturulmasının çok önemli ve kıymetli olduğunu, aynı zamanda komisyonun, parlamentonun yüzde 95'ini temsil ettiğini söyledi.

Hatimoğulları, komisyonda yer alan bütün siyasi partilere gösterdikleri sorumluluktan dolayı teşekkür ederek, komisyonun acil bir biçimde süreci hızlandırmak üzere, infazda eşitlik yasası, kayyum yasası ve demokratik yerel yönetimler yasasına kadar bir dizi yasal düzenlemeler yapması gerektiğini dile getirdi.