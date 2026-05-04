Tüik, Nisan Ayı Enflasyonunu Açıkladı... Memur Sen Genel Başkanı Yalçın: "Kamu Görevlisine Seyyanen Zam Verilsin"

(ANKARA) - Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Beklenen/hedeflenen enflasyon tutmadıysa ve piyasada beklenen disiplin sağlanamadıysa, enflasyon hedefini yenilediğiniz gibi kamu görevlisi ve emeklilerimizin maaşları/ücretleri yenilensin, tutmayan enflasyonun faturası sabit ücretlilerimize ödetilmesin, seyyanen zam verilsin ve tartışmalar bitsin" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin "tutmayan hedefin faturasını memur ödemesin memur ve emeklisine settanen zam verilsin" başlığıyla paylaşım yaptı.

TÜİK'in, nisan ayı enflasyon oranını yüzde 4,18 olarak açıkladığını, Ocak-Nisan enflasyonunun yüzde 14,64 olarak gerçekleştiğini belirten Yalçın, "Anlaşamadığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme'de 2026'nın ilk 6 aylık dönemi için Hakem kararıyla reva görülen yüzde 11'lik zam, enflasyona yenilmiş ve daha bu aydan yüzde 3,28 enflasyon farkı gerçekleşmiştir. Mart ayından itibaren başlayan akaryakıttaki artışlar ile nisan ayı başında doğal gaz ve elektriğe yapılan yüzde 25 artış; hanelerin bütçelerine açıklanan enflasyon rakamlarından daha fazla yansıdığı tartışmasız bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

"4 ayda gerçekleşen enflasyon, 2026 yılı için hedeflenen/beklenen enflasyonu yakaladı"

Ali Yalçın, giyim, konut ve ulaştırma fiyatlarında yaşanan artışın, enflasyonun yukarı yönlü tırmanmasına neden olduğunu, 4 ayda gerçekleşen enflasyonun, 2026 yılı için hedeflenen/beklenen enflasyonu neredeyse yakaladığını vurgulayarak, şunlar kaydetti:

"Hedefi tutturana kadar enflasyon tahminini devamlı yenileyen kamu işvereni; kamu görevlisine verdiği zammı da hedefi yenilediği gibi yenilemeli ve seyyanen zammı bir an önce vermelidir. Yılın başındaki tahminle sonundaki gerçek arasındaki farkın bedelini 'hedefi yanlış belirleyenler mi?' yoksa 'asılsız ve tutarsız hedefi belirlemede hiçbir etkisi olmayan kamu görevlilerimiz mi' ödemeli sorusunun cevabı artık verilmelidir. Ocak-Mart ayındaki bütçe gerçekleşmeleri, emeğe ayrılması gereken giderlerin faize aktarıldığını açıkça göstermektedir. Bütçeyi emekle, alın teriyle büyütenlere karşılık, bütçede emeğin payını küçültmek, sosyal devlet ilkesine yakışmıyor."

"Acilen yanlışın görülüp düzeltilmesi gerekiyor"

1 Mayıs'ta Çorum'dan da haykırdık: 'Kamu kurumlarında tartışmalar artıyor, huzursuzluk büyüyor. Alım gücü düşüyor, fatura emekçiye/emekliye kesiliyor. Acilen yanlışın görülüp düzeltilmesi gerekiyor'. dedik. Formül basit. Beklenen/hedeflenen enflasyon tutmadıysa ve piyasada beklenen disiplin sağlanamadıysa; enflasyon hedefini yenilediğiniz gibi kamu görevlisi ve emeklilerimizin maaşları/ücretleri yenilensin, tutmayan enflasyonun faturası sabit ücretlilerimize ödetilmesin, seyyanen zam verilsin ve tartışmalar bitsin."

Kaynak: ANKA
