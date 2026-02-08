Haberler

TÜİK Edirne Bölge Müdürü Akdemir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TÜİK Edirne Bölge Müdürü Hasan Akdemir, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında önemli fotoğrafları inceledi. Oylamada farklı kategorilerde seçimini yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürü Hasan Akdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akdemir, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor, çevre ve doğal yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçen Akdemir, "Haber" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar" fotoğraflarını tercih eden Akdemir, "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
