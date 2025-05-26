TUI Junior Academy Türkiye Projesi ile Eko Şampiyonlar Muğla'da Buluştu

TUI Junior Academy Türkiye Projesi ile Eko Şampiyonlar Muğla'da Buluştu
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Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve TUI Care Foundation iş birliğiyle maviye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen TUI Junior Academy Türkiye Projesi kapsamında, Muğla'da öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Kıyı temizleme çalışmaları ve kültürel gezilerle deniz ekosistemi konusunda farkındalık artırıldı.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve TUI Care Foundation iş birliğiyle maviye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen TUI Junior Academy Türkiye Projesi Eko Şampiyonları Muğla'da bir araya geldi.

Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitimler, atölye çalışmaları, kültür gezileri ve kıyı temizleme etkinlikleri ile hedef kitlenin Türkiye'nin deniz turizmi ve deniz ekosistemi konusunda farkındalığını artırmak amaçlanıyor.

Projeyle uygulanan eğitimleri pekiştirmek, denizlerin ve deniz turizminin önemini vurgulamak amacıyla Fethiye proje okullarından öğrenci ve öğretmenler ile Sarıgerme Halk Plajı'nda kıyı temizleme etkinliği ve Büyükşehir Belediyesi Dalaman Atık Su Arıtma Tesisi gezisi düzenlendi.

Dalaman Çiftlik Ortaokulu, Dalyan Naciye Tınaztepe Ortaokulu ve Ortaca Dalyan H.F. Tınaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 38 öğrenci ve 2 öğretmen ile Sarıgerme Halk Plajı'nda yapılan kıyı temizliğinde 30 kilogram atık toplandı.

Öğrenciler, Dalaman Atık Su Arıtma Tesisi'nde suyun arıtılma sürecine dair bilgi alarak, çeşmeden çıkan suyun tesise ulaşmasından yeniden doğaya kazandırılmasına kadar geçen aşamaları yerinde görme imkanı buldu.

Kaunos Antik Kenti'ni ziyaret eden öğrenciler, kültürel gezilerle bölgelerinin zenginliğini tanıyarak, bu mirasın korunmasının önemi konusunda farkındalık kazandı. Alanda yapılan oyunlarla Eko Şampiyonların proje boyunca öğrendikleri konular pekiştirildi.

Ortaca Dalyan H.F. Tınaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden projeye katılarak "Senior Eko Şampiyon" unvanı alan öğrenciler, akranları olan Junior Eko Şampiyonlarına bölge turizminin önemini, okullarını ve bölümlerini anlattı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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