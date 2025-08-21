TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programı Solhan'da Gerçekleşti

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yaz okulunun kapanış programı yapıldı.

Belediye Kültür Merkezi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İlahiler okunan programda tiyatro gösterimi yapıldı.

TÜGVA Solhan Temsilcisi İlhami Avunan, burada yaptığı konuşmada, 'gençliğe hizmet geleceğe hizmettir' sözünü kendilerine şiar edindiklerini söyledi.

Şehirleri imar ederken nesillerin ihmal edilmesi halinde ihmal edilen nesillerin şehirleri tahrip edeceğini belirten Avunan, "Nesli ihya etmenin her şeyin üstünde olduğuna inandık. Bu inançla kolları sıvayıp yola koyulduk. Durmak yok, yola devam dedik." ifadesini kullandı.

Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu da kendi memleketinde böylesi bir neslin yetişmesinden memnun olduğunu ifade etti.

TÜGVA Bingöl İl Temsilcisi İsmail Bukan, İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ve AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş da konuşma yaptı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.